Nuovo stadio di Cagliari, non solo calcio: hotel, ristoranti panoramici, fan store e museo dei bambini. Attesi oltre 500mila visitatori all’anno

Un impianto pensato per vivere 365 giorni all’anno, anche lontano dalle partite. Il nuovo stadio di Cagliari punta a diventare un grande polo turistico, sportivo e commerciale, capace di attrarre visitatori da tutta l’area metropolitana e di contribuire alla riqualificazione urbana di Sant’Elia.

Il progetto prevede una struttura che andrà ben oltre la funzione sportiva. Tra le principali novità c’è un hotel con circa 126 camere distribuite su sette livelli, dotato di reception, uffici amministrativi, parcheggio riservato agli ospiti e un’ampia sala soggiorno pensata anche per accogliere i clienti durante i grandi eventi. Particolare attenzione sarà riservata alla sostenibilità, con arredi realizzati anche attraverso materiali ecosostenibili, come legno certificato FSC e plastiche riciclate.

Grande spazio anche alla ristorazione e all’intrattenimento. Sono previsti un American Bar con terrazza panoramica e un ristorante al settimo piano, con vista sul mare, oltre ad ambienti dedicati a pranzi, cene e momenti di relax.

Non mancheranno le attività legate direttamente al mondo rossoblù: all’interno della struttura troveranno posto il Fan Store ufficiale del Cagliari Calcio, il Member Club e i nuovi uffici amministrativi della società. Il progetto comprende inoltre una ventina di chioschi dedicati alla somministrazione di cibo e bevande, aperti sette giorni su sette, e un Children Museum di circa 200 metri quadrati destinato ai più piccoli.

L’obiettivo dichiarato è fare dello stadio un luogo di aggregazione e socialità, capace di funzionare durante tutto l’anno. Secondo le stime contenute nel progetto, le diverse attività potrebbero generare oltre 500mila visitatori ogni anno.

La struttura sarà inoltre dotata di sistemi automatizzati per la gestione dei parcheggi, servizi programmati di pulizia e un sistema di vigilanza, con l’intento di garantire funzionalità e sicurezza anche al di fuori degli appuntamenti sportivi.

L’ambizione è quella di trasformare il nuovo impianto in un punto di riferimento per Cagliari e per l’intera area metropolitana. Non soltanto la casa del Cagliari Calcio, dunque, ma anche uno spazio dedicato a turismo, commercio, ristorazione e intrattenimento, con una funzione strategica di ricucitura urbana tra il quartiere di Sant’Elia e il resto della città.