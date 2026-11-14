Cagliari, la piazza intitolata ad Amsicora Capra è ancora incompiuta: il pronipote scrive al sindaco Zedda: «Dopo dieci anni è ora di completarla»

Marina Piccola, Enrico Eric Capra sollecita il sindaco e l’amministrazione comunale a intervenire per restituire dignità all’area dedicata al suo illustre avo. Nella lettera anche una frecciatina sulla nuova passeggiata di via Roma intitolata ad Antonio Romagnino: «Per alcune intitolazioni i passi sono veloci, per Amsicora Capra il tempo sembra essersi fermato».

Dieci anni sono trascorsi dall’intitolazione, ma la piazza dedicata ad Amsicora Capra, a Marina Piccola, è ancora incompiuta. E adesso il pronipote dell’imprenditore sardo, Enrico Eric Capra, torna a sollecitare il Comune di Cagliari affinché si arrivi finalmente al completamento dell’area. Lo fa con una lettera aperta indirizzata al sindaco Massimo Zedda e inviata per conoscenza anche agli assessori competenti: Luisa Giua Marassi, Yuri Marcialis e Matteo Lecis Cocco Ortu.

Una richiesta formale, ma accompagnata da una buona dose di ironia e amarezza. Capra prende spunto dalla recente intitolazione della nuova passeggiata di via Roma all’intellettuale Antonio Romagnino, definita un gesto nobilissimo, per evidenziare quello che considera un paradosso: «Mentre per talune arterie la toponomastica muove passi da gigante, per la figura di Amsicora Capra il tempo sembra essersi fermato a un cantiere incompiuto».

Nella lettera ricostruisce anche le tappe amministrative della vicenda. Il 16 dicembre 2014 presentò formalmente la richiesta di intitolazione, accompagnata da una raccolta di oltre 400 firme. L’8 marzo 2016 arrivò l’approvazione della Giunta comunale, con l’individuazione dell’area di Marina Piccola e l’inserimento nello stradario cittadino della denominazione bilingue «Pratza – Piazza Amsicora Capra». Da allora, sottolinea il pronipote, sono passati dieci anni senza che l’area sia stata completata e valorizzata come meriterebbe.

Ma la richiesta di Enrico Eric Capra va oltre una questione di toponomastica. Nella lunga relazione allegata alla lettera ricorda la figura del suo avo, nato a Quartu Sant’Elena il 7 marzo 1864 e morto a Cagliari il 22 novembre 1930, conosciuto come il «Leone di Sardegna». Un protagonista della storia economica e imprenditoriale dell’Isola, fondatore di importanti realtà industriali e commerciali, tra cui la Vinalcool, società che contribuì allo sviluppo del settore vinicolo sardo.

Capra ne ripercorre anche il contributo alla crescita della città, ricordando in particolare l’estensione della linea tranviaria fino alla spiaggia del Poetto nel 1913, un passaggio che rese il mare più accessibile ai cagliaritani e contribuì alla trasformazione della zona in un luogo di ritrovo e di svago. Nella ricostruzione trova spazio anche l’impegno sociale dell’imprenditore, il sostegno ad attività produttive e la creazione di opportunità di lavoro.

«L’opera e l’eredità di Amsicora Capra non costituiscono un mero ricordo di famiglia, ma la spina dorsale dello sviluppo moderno di Cagliari», scrive il pronipote, rivendicando il valore pubblico di una figura che, a suo giudizio, merita un riconoscimento concreto da parte della città.

La conclusione della lettera è un nuovo appello rivolto direttamente al primo cittadino: «È ora di sbloccare i lavori e restituire alla piazza di Marina Piccola la dignità e il decoro che la figura di Amsicora Capra merita». E ancora: «Cagliari ha memoria dei suoi intellettuali, ma non deve dimenticare i suoi grandi pionieri».

Una sollecitazione che riporta l’attenzione su uno spazio pubblico che, a dieci anni dalla decisione di intitolarlo a uno dei protagonisti della storia imprenditoriale sarda, attende ancora di essere completato.