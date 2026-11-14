Una voragine nell’asfalto, assi di legno a coprirla e transenne che da mesi delimitano l’area senza che nessuno intervenga per risolvere il problema. In via dei Capraia, davanti al civico 18-20, la situazione di pericolo e degrado va avanti da anni, tra disagi per residenti, passanti, automobilisti e attività commerciali. Nonostante le numerose segnalazioni e la diffida del Comune ad Abbanoa, l’incredibile scaricabarile tra amministrazione e gestore idrico non ha ancora prodotto risultati. A pagare le conseguenze sono soprattutto i commercianti della zona, i residenti, i clienti abituali e chi ha necessità di usufruire dei parcheggi.

A denunciare la situazione sono i proprietari del pastificio-pasticceria “Le Delizie di Boi Bonaria”, il cui ingresso si trova proprio davanti al tratto interessato dal cedimento. “È una situazione che va avanti da anni. Prima c’era un evidente avvallamento dell’asfalto, con le auto che continuavano a parcheggiare sopra. Temevamo che prima o poi cedesse e infatti, un paio di mesi fa, si è aperta una feritoia”, raccontano. A quel punto sono intervenuti gli operai del Comune, che hanno coperto provvisoriamente l’apertura con assi di legno e delimitato l’area con le transenne.

Da allora, però, nessun intervento risolutivo. Il mini cantiere è ancora lì e continua a ostacolare il passaggio, rendendo difficoltoso anche l’accesso all’attività commerciale e alimentando i timori per la sicurezza di pedoni e automobilisti. “Qualche giorno fa alcuni tecnici del Comune sono tornati a controllare la situazione, ma ci hanno detto che deve intervenire Abbanoa. Aspettiamo che qualcuno si decida a risolvere il problema, perché la situazione è diventata insostenibile”, è l’appello dei proprietari.

Intanto, tra competenze da chiarire e interventi che continuano a essere rinviati, via dei Capraia resta alle prese con una situazione di pericolo che si trascina da troppo tempo, a discapito di chi vive e lavora nella zona.