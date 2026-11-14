Dopo una vita interamente dedicata alla famiglia, è mancata all’affetto dei suoi cari
MARIA CURRELI DOTTA
Nota Mimma
Addolorati ne danno il triste annuncio i figli Gianfranco e Alessandro, i nipoti Davide e Giulia.
Un particolare ringraziamento vada al personale medico e paramedico della struttura Residenza Vesalio per l’affetto dimostrato.
I funerali avranno luogo il giorno 16 c.m. nella Parrocchia di Santa Lucia ove alle ore 15,30 sarà celebrata la Santa Messa corpore praesenti.
Cagliari, 14 Novembre 2026
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