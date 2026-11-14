Un episodio avvenuto in pieno giorno a Quartu che ha visto protagoniste 3 ragazzine, infastidite da due algerini alla fermata del bus in Via Brigata Sassari. A raccontare la vicenda è la madre di una delle ragazzine, che spiega come i giovani stassero creando problemi. Ma fortunatamente, l’autista della linea 30 del CTM non si è voltato dall’altra parte, tutelando la sicurezza delle tre minorenni.

“Ringrazio l’autista del CTM con linea 30”, scrive con gratitudine la donna, “perché non tutti l’avrebbero fatto e lui è stato vicino finché loro non hanno preso l’altro autobus, grazie infinitamente”.

Un gesto semplice quanto prezioso di chi non si limita a svolgere il proprio lavoro ma pensa alla sicurezza dei passeggeri in ogni momento.