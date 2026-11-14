Sardegna, il pick up vola giù da un ponte e si schianta: due feriti in ospedale. Tragedia sfiorata, perché il fuoristrada dopo il volo è andato a schiantarsi sulla strada provinciale. Sul posto l’elisoccorso.

Questo pomeriggio 14 novembre intorno alle 15 la sala operativa della centrale di Sassari è stata allertata per un incidente stradale. All’altezza del bivio di Uri un fuoristrada è volato giù dal ponte della SP41 finendo la corsa sulla sottostante SP15. Due gli occupanti della vettura, entrambi trasportati in ospedale. Sul posto elissocorso, ambulanza 118 e carabinieri