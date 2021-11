Cagliari, scatta la petizione online: “Sono lì da oltre 100 anni, salviamo gli alberi di viale Trieste”

“Salviamo i Ficus di Viale Trieste a Cagliari”. Scatta una petizione popolare. Per salvare gli alberi del viale, dopo l’annuncio della giunta Truzzu del progetto sulla riqualificazione di viale Trieste che prevede la sostituzione di tutte le attuali piante entro 10 anni. “Hanno ormai cent’anni e da allora abbelliscono e migliorano la salute pubblica di Cagliari in una zona congestionata dal traffico veicolare. Sono i 233 Ficus del Viale Trieste, una delle più belle vie alberate della città”m scrive Stefano Deliperi del Gruppo di Intervento giuridico, “eppure l’amministrazione comunale cittadina, con il progetto “Riqualificazione ambientale e paesaggistica del viale Trieste” (importo complessivo di 12 milioni di euro), ne prevede l’eliminazione completa, in un periodo di dieci anni, e la loro sostituzione con un filare di Peri cinesi (Piruschanticleer), assolutamente fuori contesto, e con un filare di esemplari giovani di Ficus. Il Viale e gli alberi sono tutelati con vincolo culturale e il Gruppo d’Intervento Giuridico ha già sollecitato l’applicazione delle disposizioni di tutela. Ma ciascuno di noi può fare la sua parte”, aggiunge, “sottoscrivendo la petizione popolare per la salvaguardia dei Ficus di Viale Trieste. Così difende il proprio ambiente urbano, la propria salute, l’identità storico-culturale di Cagliari.

Al Sindaco di Cagliari si chiede una cosa di semplice buon senso: qualsiasi progetto di riqualificazione del Viale Trieste non può che incentrarsi proprio sul mantenimento della caratteristica fondamentale rappresentata dall’alberatura storica di Ficus. Sì agli alberi, si a una migliore vivibilità cittadina”.

La petizione popolare si può firmare qui https://www.change.org/salviamoificusdivialetriesteacagliari

Ed ecco la lettera al sindaco di Cagliari.

“I sottoscritti cittadini hanno appreso con forte sconcerto la decisione formalizzata con deliberazione Giunta comunale n. 190/2021 del 12 novembre 2021, con cui l’Amministrazione comunale di Cagliari ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica “Riqualificazione ambientale e paesaggistica del viale Trieste” (importo complessivo di 12 milioni di euro), che prevede l’eliminazione completa, in un periodo di dieci anni, di tutti gli attuali 233 esemplari di Ficus microcarpa e la loro sostituzione con un filare di Peri cinesi (Piruschanticleer), assolutamente fuori contesto, e con un filare di esemplari giovani di Ficus.

Il Viale Trieste è uno dei più rigogliosi (e pochi) viali alberati di Cagliari, apprezzati dai cagliaritani e dai turisti per la capacità di ombreggiare pedoni, abitazioni e attività commerciali durante la lunga e calda stagione estiva.

Per le sue caratteristiche storiche è tutelato, alberi compresi, presenti almeno dal 1925, con vincolo culturale.

I Ficus di viale Trieste contribuiscono notevolmente alla salute pubblica in un’area del centro cittadino congestionata dal traffico: si stima che in città, in clima temperato, un albero “adulto” possa mediamente assorbire tra i 10 e i 30 chilogrammi di anidride carbonica (CO2) all’anno. I Ficus di viale Trieste assorbono, quindi, fra i 2.330 e i 6.990 chilogrammi di CO2 all’anno, con un notevole contributo alla salute pubblica cittadina e, in definitiva, al contrasto ai cambiamenti climatici.

Qualsiasi progetto di riqualificazione del Viale Trieste non può che incentrarsi proprio sul mantenimento della caratteristica fondamentale rappresentata dall’alberatura storica di Ficus microcarpa.

Pertanto, chiedono che venga salvaguardata e tutelata l’attuale via alberata rappresentata dal Viale Trieste, con i suoi esemplari ormai secolari di Ficus microcarpa, patrimonio ambientale e storico-culturale cittadino, vincolando qualsiasi progetto di riqualificazione viaria al mantenimento della presente alberatura, garanzia anche sul piano della salute pubblica per la Città.

Con i migliori auguri di buon lavoro per gli interessi pubblici”.