Capoterra, 15enne accoltellato nella scuola superiore di via Trexenta: è gravissimo

Uno studente di 15 anni è stato accoltellato nella scuola superiore Atzeni, a Capoterra, è stato accoltellato, al culmine di un furioso litigio, da un quattordicenne. Il giovane capoterrese è stato colpito dal “rivale” di Sarroch, con un coltello abbastanza lungo, alcuni testimoni parlano di uno di quei classici coltelli da cucina. L’allarme è scattato subito: sul posto, in via Trexenta, sono piombati i carabinieri e un elicottero del 118. I soccorritori hanno intubato il ferito e l’hanno subito trasportato, via cielo, all’ospedale Brotzu. Come si apprende dal 118, che conferma l’accoltellamento, le condizioni del ragazzino sono state giudicate gravissime.