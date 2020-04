Cagliari, paura al Cep: incendio all’11esimo piano, marito e moglie spengono le fiamme poi arrivano i vigili del fuoco. Principio d’incendio in un’appartamento all’undicesimo piano di una palazzina nel quartiere del Cep. Una richiesta di soccorso è pervenuta alla sala operativa 115 intorno alle 20:15, per un principio d’incendio dovuto ad un corto circuito in un appartamento all’undicesimo piano di una palazzina nel quartiere del Cep in piazza Pitagora: le squadre dei Vigili del Fuoco sono tempestivamente intervenute, fortunatamente l’incendio non si è propagato grazie ai due coniugi che si trovavano all’interno dell’appartamento che tempestivamente sono riusciti a spegnere le fiamme che si sono sviluppate da una scatola di derivazione dell’impianto elettrico di una delle camere. Gli operatori VVF all’arrivo sul posto hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’appartamento alla fuoriuscita del fumo e ad effettuare le verifiche per stabilire le cause. Nessuna persona coinvolta nessun ferito. In via precauzionale sul posto è intervenuta anche un’ambulanza inviata dal servizio di emergenza del 118. Sul posto anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato.