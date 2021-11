Cagliari, passeggero viene colto da malore sul traghetto. Interviene l’elicottero della Guardia costiera.

Nella serata di ieri la Guardia Costiera di Cagliari ha portato a termine un’operazione di soccorso ed evacuazione medica a favore di un passeggero di nazionalità tunisina colto da malore a bordo di un traghetto in transito nel Golfo di Cagliari, disponendo l’impiego di un elicottero SAR della 4^ Sezione elicotteri Guardia Costiera di Decimomannu.

L’operazione ha avuto inizio nella tarda serata, quando la sala operativa ha ricevuto una segnalazione da parte della Motonave CARTHAGE, proveniente da Tunisi e diretta a Marsiglia, in transito nel Golfo di Cagliari a circa 35 miglia nautiche dalla costa, per un passeggero tunisino di 59 anni affetto da ischemia acuta e bisognoso di urgente assistenza medica.

Immediatamente la sala operativa della Guardia Costiera ha messo la nave in contatto con il C.I.R.M. (Centro Internazionale Radio Medico) e il Servizio 118 per le valutazioni mediche necessarie. In esito alle notizie acquisite, il C.I.R.M. ha disposto l’evacuazione medica immediata del passeggero mediante l’impiego di un velivolo e il successivo trasporto urgente in ospedale.

Considerata la gravità dell’emergenza e la necessità di un’evacuazione medica immediata, la sala operativa oltre ad inviare in zona la motovedetta SAR 811 ha fatto alzare in volo un elicottero delle 4^ Sezione Guardia Costiera di Decimomannu, velivolo specializzato in attività di ricerca in mare, dotato di sofisticate apparecchiature che ne consentono l’impiego anche in volo notturno, nonché l’appontaggio o il recupero in verticale dalle unità navali, mentre nel frattempo la M/N CARTHAGE è stata fatta avvicinare alla costa per ridurre ulteriormente i tempi d’intervento.

Intercettata l’unità passeggeri e giunto sulla sua verticale, l’elicottero della Guardia Costiera ha proceduto al recupero e all’evacuazione medica del passeggero tunisino, per poi atterrare sulla piazzola dell’ospedale Brotzu di Cagliari per affidare l’uomo al personale medico per le cure necessarie, mentre il mercantile è stato autorizzato a riprendere la navigazione verso il porto di destinazione.

L’operazione di soccorso si è conclusa quando l’elicottero della Guardia Costiera è atterrato alla base di Decimomannu.