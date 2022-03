Cagliari, panchine sradicate e vetri spaccati: i vandali devastano piazza delle Aquile

Una panchina sradicata e poggiata vicino a un muretto, e potrebbe non essere l’unica, e un vetro spaccato: ecco l’orribile scena che si sono trovati davanti agli occhi, stamattina, i residenti della zona della piazza, inaugurata cinque anni fa a Pirri. Controlli assenti, i balordi spadroneggiano. A denunciare tutto è la consigliera della municipalità pirrese, Enrica Fois: “Stamattina la piazza delle Aquile si presenta così. Abbiamo già segnalato a chi di dovere grazie ad una cittadina che stamattina ci ha prontamente allertato”.

“Lo sgomento e il rammarico sono i sentimenti oggi predominanti, la piazza delle Aquile dovrebbe essere un luogo accogliente per bambini e per tutti i cittadini che vogliono passare del tempo all’aria aperta, così non è”, denuncia la Fois. “Siamo evidentemente in mano a dei vandali che non amano i luoghi che loro stessi frequentano. Forse oltre ad un intervento dell’amministrazione serve una presa di posizione da tutta la comunità pirrese”.