Tutti col naso all’insù per lo spettacolo del secolo. Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 12 agosto 2026, il cielo sopra Cagliari ha regalato un’emozione indimenticabile. Tantissimi cittadini si sono riversati sul colle di San Michele, affollando l’area intorno allo storico castello, uno dei punti panoramici più suggestivi della città, per assistere in prima fila all’attesissima eclissi solare parziale.

L’evento astronomico dell’anno ha richiamato una folla variegata. Oltre alle famiglie con i bambini piccoli muniti di appositi occhialini protettivi, a stupire è stata la presenza di tantissimi gruppi di teenager e giovani. Per una sera, lo straordinario “gold moment” celeste è riuscito in un piccolo miracolo generazionale: i ragazzi hanno preferito guardare il cielo e la bellezza della natura anziché lo schermo dello smartphone, catturando le immagini solo per immortalare un ricordo epico. Ci voleva proprio un’eclissi per riavvicinare tutti alla meraviglia del mondo reale.

Il fenomeno astronomico nel cielo cagliaritano è iniziato ufficialmente alle ore 19:37, quando la Luna ha cominciato a scivolare davanti al disco solare. Il picco massimo dell’oscuramento (che ha coperto gran parte del Sole regalando una suggestiva falce luminosa al tramonto) è stato raggiunto alle 20:20, per poi concludersi pochi minuti dopo con il tuffo del Sole oltre la linea dell’orizzonte.

Un mercoledì memorabile che lascia la città a bocca aperta e che continuerà nella notte, con gli occhi ancora puntati al cielo per lo sciame delle stelle cadenti.

La foto dell’eclissi è di Rinaldo Di Iorio.