Via libera della Giunta al progetto esecutivo per la ristrutturazione del complesso sportivo di via degli Stendardi, a Pirri. La delibera, approvata su proposta dell’assessore Giuseppe Macciotta, prevede interventi per 2 milioni di euro, finanziati con fondi regionali e comunali inseriti nel bilancio di previsione 2026/2028.

Il progetto prevede la realizzazione integrale dell’impianto elettrico, con l’installazione di corpi illuminanti, plafoniere e proiettori a led, e il rifacimento dell’impianto idrico e di scarico della palestra. Sono previste inoltre l’installazione di unità interne ed esterne di climatizzazione e produzione di acqua calda, l’impianto di rilevazione fumi, la realizzazione di nuove pavimentazioni – compresa quella in parquet del campo da gioco – e il ripristino di intonaci e tinteggiature.

L’intervento comprende anche la sostituzione dei serramenti interni ed esterni, la realizzazione dell’impianto antintrusione e di videosorveglianza e l’ammodernamento degli spazi esterni e dei campi da gioco all’aperto.