Poetto, una discarica sul fondale a poca distanza da Marina Piccola: decine di sacchi contenenti spazzatura di ogni genere, la scoperta è di Monica Mureddu che ha recuperato parte del triste bottino.

Un’immersione in mare che non ha riportato alla luce reperti archeologici, bensì lo scempio messo in atto da una o più persone che hanno scambiato il mare per un centro di raccolta indifferenziata. Si, perché dentro questi sacchi ormai provati dal tempo e dall’acqua c’è di tutto e costituiscono un serio pericolo per l’ambiente marino. Mureddu ha riportato in superficie perte dei sacchi ma sul fondale ce ne sono ancora tantissimi. Uno sfregio al mare cagliaritano, bellissimo e tanto amato da tutti ma violentato da quei pochi che hanno gettato i rifiuti al largo. Sul fatto è stata già avvisata la Polizia Municipale.