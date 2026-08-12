Dramma a Rovellasca, in provincia di Como. Durante un controllo di una vettura, il comandante della Polizia Locale di 36 anni, Diego Monopoli, è stato trascinato per diversi metri, sbattendo contro un muro.

Secondo quanto ricostruito, Monopoli si trovava assieme ad un suo agente quando ha fermato un’auto considerata sospetta. Il ragazzo alla guida, un nordafricano, ha prima accostato e poi è ripartito improvvisamente. Monopoli sarebbe stato quindi trascinato dall’auto nel tentativo di bloccarlo.

Il 36enne si trova attualmente ricoverato al Niguarda di Milano con diverse fratture e le sue condizioni sono serie.

Della vicenda si stanno occupando i carabinieri di Turate che, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, stanno ricostruendo nel dettaglio l’accaduto per identificare l’uomo alla guida.