Rivoluzione piste ciclabili a Cagliari: il Comune fa marcia indietro per salvare i parcheggi al Cep e alla Fonsarda

Dietrofront del Comune di Cagliari sulla viabilità cittadina. Dopo le feroci polemiche che hanno accompagnato i lavori in via Pergolesi, la giunta comunale ha deciso di cambiare rotta, approvando una variante strategica al progetto dei “Percorsi verdi” da 4 milioni di euro di fondi Pnrr.

La novità consiste nell’aver fatto un passo indietro rispetto al progetto iniziale che prevedeva di cancellare i parcheggi per fare spazio alle biciclette: ora invece i posti auto tra il Cep e la Fonsarda sono ufficialmente salvi.

I residenti e i commercianti della zona avevano espresso forte preoccupazione per la perdita degli stalli. Palazzo Bacaredda ha così ridisegnato la mappa dei collegamenti ciclabili che uniranno il mercato di San Benedetto e il parco della Musica a quello di Terramaini.

Nelle vie Flavio Gioia e Castiglione lo scenario cambia radicalmente: non vedremo più le due piste monodirezionali inizialmente previste. Al loro posto nascerà un unico percorso bidirezionale sul lato sinistro in direzione Cagliari. Una scelta che ottimizza lo spazio e permette di conservare tutti gli stalli di sosta. Cambia anche l’impatto visivo: niente più cordoli in cemento, considerati antiestetici e pericolosi, ma una striscia di aiuole verdi a delimitare la corsia. Unica eccezione: scompariranno alcuni parcheggi all’inizio di via Castiglione, ma solo per garantire le manovre in sicurezza dei bus alla fermata.

Novità importanti anche in via Medaglie d’oro, dove la pista ciclabile salirà letteralmente sul marciapiede, correndo a una quota rialzata rispetto alla strada. Questo accorgimento metterà in sicurezza i ciclisti diretti al parco Giovanni Paolo II e preserverà ogni singolo stallo esistente, inclusi quelli riservati ai disabili. Infine, i tratti di via Grandi e via del Nastro Azzurro sono stati stralciati dal piano: per il Comune si trattava di inutili doppioni, dato che il collegamento è già garantito dalla pista di via Salvemini.