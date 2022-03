Guspini, denunciato per stalking minaccia di morte la ex e tenta di sfondare la porta: arrestato.

Alle 23:30 di ieri i carabinieri di Arbus, unitamente ad un equipaggio del NORM di Villacidro, hanno proceduto all’arresto di un uomo per resistenza a pubblico ufficiale e atti persecutori perpetrati a Guspini. L’arrestato è un 35enne residente nel bolognese ma domiciliato a Guspini. Lo scorso 5 febbraio l’uomo è stato denunciato per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. Il 35enne si è recato due volte presso l’abitazione della donna, dapprima minacciandola di morte mimando il gesto di spararle, per poi tentare di introdursi nella sua abitazione prendendo a calci e pugni la porta, suonando con insistenza e minacciandola nuovamente di morte. I carabinieri di Arbus intervenuti, nel tentativo di placare gli animi, sono stati insultati e strattonati. Il 35enne ha inoltre tentato di impossessarsi delle manette di sicurezza di uno dei carabinieri. L’uomo e’ stato bloccato dai militari e il radiomobile intervenuto ha riportato la situazione alla normalità. In accordo col Pm di turno è stato eseguito l’arresto con con giudizio direttissimo in mattinata.