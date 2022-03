In casa hashish, marijuana e cocaina: 19enne arrestato dai carabinieri a Pirri.

Ieri a Cagliari i carabinieri della Stazione di Pirri, coadiuvati dal personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Cagliari, hanno tratto in arresto in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un19enne del luogo, incensurato. Nel corso di una perquisizione domiciliare e personale eseguita d’iniziativa in via Sanna, i militari hanno trovato hashish per un peso complessivo di 20 gr., un involucro in cellophane contenente 5 gr. di cocaina, quattro dosi di marijuana, un bilancino di precisione, una “money detector”, materiale per il confezionamento e la somma complessiva di 1.021,70 euro. L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo previsto nella mattinata di oggi.