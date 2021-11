Cagliari, ora è ufficiale: per comprare i regali nei mercatini natalizi green pass e braccialetto

Torna la magia dei Mercatini tradizionali di Natale a Cagliari. Da mercoledì 1 dicembre: casette di legno, animazione, sapori, profumi e melodie natalizie in piazza Yenne e nel corso Vittorio Emanuele II. E come da disposizioni ministeriali, all’interno dei mercatini sarà scoraggiata ogni possibilità di assembramento e per accedere sarà necessario il green pass. Questa è la grande novità (assieme all’albero di Natale che sarà allestito).

Le verifiche non saranno fatte da subito, ma in caso di assembramenti l’organizzazione ha in mente un piano di controlli più stringente: riservare la possibilità di acquistare nelle casette solo alle persone in possesso di un braccialetto che sarà rilasciato solo a chi possiede la certificazione verde.

“Dobbiamo garantire la serenità durante il Natale. Quello siamo riusciti a fare è un grande miracolo”, ha dichiarato Emanuele Frongia, organizzatore dell’iniziativa.

Dopo un anno di assenza forzata, torna la magia dei mercatini tradizionali di Natale a Cagliari. Anche in questa quinta edizione, il centro città accoglierà numerose casette di legno, per proporre al pubblico prodotti di artigianato, articoli da regalo, dolci, liquori e tantissime creazioni di hobbisti e aziende locali, ma anche decorazioni natalizie e oggetti che possano diventare pensieri da mettere sotto l’albero, o prelibatezze da cucinare e servire durante i pranzi e i cenoni delle feste.

Si comincia mercoledì 1 dicembre con l’apertura delle 30 casette di corso Vittorio Emanuele II (che resteranno montate fino all’8 gennaio) e delle 13 di piazza Yenne (aperte fino al 29 dicembre). In tutto 43 casette che ospiteranno diverse tipologie di prodotti: 17 di creazioni di artigiani e hobbisti, 14 di cibo e bevande 8 di prodotti di commercio.

Gli articoli in vendita saranno tantissimi, dai dolci sardi al torrone, ma anche pane, pasta, cioccolato, salumi e formaggi, oli, più birre, liquori e spumanti; non mancheranno gli addobbi natalizi per decorare l’albero o il presepe, candele, luci e lampade, fino alle creazioni fatte a mano come gioielli, borse, quadri, maschere, sculture in legno.

Inoltre, una casetta sarà invece impegnata per accogliere un info point sulle iniziative del Natale in tutta la città, e le restanti tre si trasformeranno in piccole succursali degli elfi di Babbo Natale, per creare un diretto contatto con la sua sede centrale, notoriamente dislocata al Polo Nord.

Confermata anche per questa edizione 2021 la presenza di un pianoforte in piazza Yenne, che verrà lasciato a disposizione dei cittadini che avranno piacere di suonarlo, mentre in corso Vittorio Emanuele II sarà per la prima volta allestito in albero di Natale.

Non è tutto: durante i 39 giorni di apertura dei mercatini, sono previsti eventi e appuntamenti dedicati soprattutto ai bambini. Saranno però sviluppate come piccole sorprese, in linea con la tradizione natalizia, che basa la sua emozione principale nello stupore e nella meraviglia.

L’appuntamento diventerà l’ennesima occasione di incontro e riscoperta del centro storico e delle sue attività, coinvolgendo il pubblico non solo nell’acquisto di prodotti del nostro territorio ma anche nella scoperta di uno spazio fruibile e vivo, tutto l’anno. Sarà ancora una volta come vivere in un piccolo villaggio, in un centro commerciale naturale, proponendo una grande risorsa non solo per chi ci abita, ma per tutti i cittadini, dove potranno trovare tante cose diverse da fare, da comprare, da assaggiare… da vivere.

L’agenda completa degli eventi sarà aggiornata e disponibile sul sito mercatinidinatalecagliari.it e nei canali web dell’iniziativa.

L’iniziativa è promossa da: Comune di Cagliari, Regione Sardegna Assessorato al Turismo, CCN Corso Vittorio Emanuele II, Associazione Piazza Yenne, in collaborazione con CCN Strada Facendo, Consorzio Cagliari Centro Storico, Confcommercio.