Ottana: la Polizia di Stato esegue ordinanza di aggravamento della misura cautelare: in carcere il Sindaco Franco Saba già agli arresti domiciliari per tentata concussione.

Nel corso del pomeriggio odierno, la Polizia di Stato, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento sostitutiva della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP presso il Tribunale di Nuoro a carico del sindaco del Comune di Ottana, con la misura della custodia cautelare in carcere.

L’ulteriore provvedimento restrittivo della libertà personale si è reso necessario alla luce delle ipotizzate molteplici violazioni delle prescrizioni derivanti dalla misura cautelare attualmente in essere nei suoi confronti, che si assumono perpetrate dal Sindaco, ristretto ai domiciliari presso la propria abitazione dal 12 maggio scorso, e già recentemente oggetto di un ulteriore aggravamento delle prescrizioni inerenti il suo regime di arresti domiciliari da parte del Giudice per le Indagini Preliminari.

Il procedimento penale nei confronti degli indagati è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari e la loro effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in loro favore.