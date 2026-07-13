Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 14 Luglio. Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 34°C e la minima di 25°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est-Sudest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. Si prevede allerta meteo per l’afa. A Sassari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 40°C e la minima di 23°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest-Sudovest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Si prevede allerta meteo per l’afa. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 40°C e la minima di 25°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est, al pomeriggio da Ovest. Il mare sarà poco mosso. Si prevede allerta meteo per l’afa. A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 43°C e la minima di 23°C. I venti saranno deboli al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Ovest-Sudovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per l’afa. Ci aspetta pertanto un martedì rovente, con venti da moderati a tesi e temperature in aumento che raggiungeranno massime di 43°C. Allerta meteo per l’afa in tutta la Sardegna. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!