Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 14 Lugli o . Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque . I venti saranno debol i e il mare mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 4 ° C e la minima di 2 5 °C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Est-Sudest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso . Si prevede allerta meteo per l’afa. A Sassar i farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 40 °C e la minima di 2 3 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest-Sudovest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest . Si prevede allerta meteo per l’afa. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 40 ° C e la minima di 2 5 ° C. I venti saranno moderat i per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est, al pomeriggio da Ovest. Il mare sarà poco mosso. Si prevede allerta meteo per l’afa . A Nuor o farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 43 ° C e la minima di 2 3 °C. I venti sarann o deboli al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Ovest-Sudovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per l’afa. Ci aspetta pertanto un martedì rovente , con venti da moderati a tesi e temperature in aumento che raggiungeranno massime di 43 °C. Allerta meteo per l’afa in tutta la Sardegna. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornat a e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!