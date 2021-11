Truzzu: “Mascherine all’aperto per le feste  a Cagliari? Possibile”

Mascherine all’aperto anche a Cagliari. “Stiamo pensando a un’ordinanza per imporre l’utilizzo della mascherina all’aperto durante il periodo festivo. Probabilmente solo in alcune zone e in determinati orari. Decideremo assieme al Prefetto”. Così il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu nel corso della conferenza di presentazione sui mercatini natalizi a Cagliari.

Troppo alto il rischio di assembramenti e contagi sotto le feste. Così i sindaci in tutta Italia pensano a norme più rigide. Ancora nulla è stato deciso formalmente ma l’ipotesi è quella di imporre l’utilizzo della mascherina nei periodi dove cresce il rischio di assembramenti (shopping natalizio, fine settimana e Capodanno), ma solo in determinati orari e in determinati luoghi (come mercatini natalizi, zone della movida e vie dello shopping).