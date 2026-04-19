Ancora sbarchi nell’isola, un barchino con a bordo una decina di uomini è approdato a Cala Cipolla: in spiaggia c’erano le forze dell’ordine ad attendere i migranti.

Mare calmo e temperature calde hanno fatto riprendere gli sbarchi: in queste ore, sono due le segnalazioni, al porto di Cagliari e a Chia.

Sono arrivati a bordo di una piccola imbarcazione, in spiaggia anche diversi bagnanti che hanno approfittato della bella giornata per trascorrere qualche ora al mare. Tra asciugamani e ombrelloni, ad attenderli c’erano le forze dell’ordine che hanno assistito alle operazioni di sbarco.