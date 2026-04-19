Cagliari, clamoroso sbarco di 16 algerini al porto di via Roma: intercettati e portati in salvo nel capoluogo.Il bel tempo fa riprendere la stagione degli sbarchi, ma stavolta il gruppo di ragazzi stranieri è arrivato proprio dentro il porto di Cagliari, in una domenica pomeriggio con tanti cagliaritani e turisti in giro nel centro storico. Sono stati dunque gli operatori della Guardia Costiera ad intercettare al largo l’imbarcazione che li ha portati dritti in Sardegna, e a intervenire per portarli al sicuto direttamente in città. Da Cagliari saranno quasi certamente trasferiti nelle prossime ore nel centro di Monastir. Cresce la preoccupazione per una nuova ondata di sbarchi nel Cagliaritano durante la bella stagione, e per il sovraffollamento più volte segnalato nel centro migranti.