Cagliari, “Monumenti Aperti” vietato a un cane, impedito l’accesso a un quattro zampe in piazza del Carmine. L’ira del padrone: “Mi è stato detto che non erano attrezzati”.

Niente visita guidata per Giorgio e il suo amico Rombino, “un dolcissimo esemplare di Pastore Tedesco educatissimo ed addestrato”: l’intenzione era quella di visitare il Palazzo del Tar ma l’ingresso al cane è stata negata. “Ho chiesto di parlare con una responsabile per sapere le motivazioni e mi ha detto che non erano attrezzati, cosi ho insistito ma le motivazioni sono state sempre le stesse” ha spiega Giorgio Murgia.

“Ho espresso che secondo me era un caso di razzismo vero e proprio, ho anche fatto presente che avevo con me la museruola”.

Niente da fare, però, e l’uomo e il suo animale non sono potuti entrare nel monumento da visitare.

“Avrebbero dovuto mettere un cartello all’ingresso”, che specificasse “vietato l’ingresso ai cani conclude l’uomo”.