Cagliari, voglia d’estate al Poetto, la spiaggia dei centomila presa d’assalto questo fine settimana: prima tintarella sotto il sole, tuffi in acqua e chioschi sold out. Tanti i turisti presenti in città, che non hanno perso l’occasione di rilassarsi in spiaggia.

Inizia ufficialmente la bella stagione, che nella città del sole si traduce in giornate da trascorrere al mare e il Poetto si presenta così, con una discreta presenza di avventori che, nonostante l’acqua ancora fredda, non hanno rinunciato a una bella nuotata.

Nelle prime fermate, un’abbondante quantitativo di posidonia ricopre ancora la sabbia senza comunque impedire una bella passeggiata in riva al mare. È ancora presente la barca polacca che si è arenata il 6 marzo, delimitata con le transenne non offre un bello spettacolo e ruba una porzione di mare.

Il segni del passaggio del ciclone Harry sono quasi un ricordo, la spiaggia splende e si conferma una delle mete più attrattive di Cagliari.