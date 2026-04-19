Una comunità in lutto quella di Fluminimaggiore, costretta a dire addio ad una giovanissima vita. Tamara Rosas si è spenta a soli 27 anni per una crisi d’asma. Inutili purtroppo i soccorsi tempestivi degli operatori del 118, per la giovane non c’è stato nulla da fare.

I familiari e gli amici, addolorati per una perdita così prematura e ingiusta, sono ora avvolti dall’abbraccio di tutta Fluminimaggiore, sconvolta da questo lutto.

L’ultimo saluto a Tamara ci sarà mercoledì 22 aprile alle ore 15:00, presso la Chiesa di Sant’Antonio da Padova a Fluminimaggiore.