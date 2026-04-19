Le bellezze della Sardegna hanno conquistato anche il noto volto televisivo Joe Bastianich. L’imprenditore della ristorazione americano ha ormai fatto dell’Italia la sua casa anche professionale e attraverso alcuni scatti dal Poetto di Cagliari si è mostrato rilassato e sorridente sul set di una nuova puntata di Foodish, il programma culinario che unisce cibo e bellezze locali con passione e amore per il Paese.

Bastianich, giudice tagliente di Masterchef, ha fatto della passione per la cucina il suo lavoro, non limitandosi solo ad essere imprenditore ma ad esplorare un intero mondo fatto di dedizione, fatica, scelta giusta degli ingredienti per creare nuovi piatti.

Ospitato dal noto T Hotel, Bastianich ha attirato l’attenzione di turisti, cagliaritani e ristoratori locali, che hanno fatto degustare le bontà sarde nello splendido scenario dei luoghi più iconici di Cagliari. Bastianich, con l’ immancabile cappello texano, ha esplorato il lungomare divertito e affascinato dai paesaggi che solo l’Isola sa offrire.