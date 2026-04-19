Nel corso del pomeriggio odierno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito sono intervenuti lungo la Strada Provinciale 19, in località “Su Lillu”, a seguito di un grave sinistro stradale autonomo che ha visto coinvolto un giovane motociclista.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, mentre l’uomo percorreva la provinciale in sella a una Kawasaki z900 in direzione Villasimius, avrebbe perso il controllo del mezzo nell’affrontare una curva. A causa della perdita di aderenza, il conducente è andato a impattare violentemente contro il guardrail laterale.

La gravità della situazione ha richiesto l’intervento immediato di un’ambulanza medicalizzata e, successivamente, dell’elisoccorso del 118, che ha provveduto al trasporto d’urgenza del giovane presso l’ospedale “Brotzu” di Cagliari. Il motociclista è stato ricoverato in codice rosso per gli accertamenti del caso ma, fortunatamente, non risulterebbe in pericolo di vita.

I militari operanti, dopo aver messo in sicurezza l’area e gestito la viabilità, hanno accertato la regolarità dei documenti di guida e di circolazione.

L’intervento si inserisce nel quadro delle costanti attività di controllo del territorio e prevenzione stradale svolte dall’Arma dei Carabinieri, impegnata quotidianamente nel presidiare le principali arterie viarie della provincia per garantire la sicurezza degli utenti della strada e assicurare un pronto supporto in caso di emergenza.

*Incidente motociclistico a Villasimius: ventinovenne soccorso in elisoccorso dopo l’impatto con il guardrail*

Nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato e salvo ulteriori approfondimenti, stante la fase attuale delle indagini preliminari, si comunica quanto segue.

*Villasimius, 19 aprile 2026 –* Nel corso del pomeriggio odierno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito sono intervenuti lungo la Strada Provinciale 19, in località “Su Lillu”, a seguito di un grave sinistro stradale autonomo che ha visto coinvolto un giovane motociclista.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, mentre l’uomo percorreva la provinciale in sella a una Kawasaki z900 in direzione Villasimius, avrebbe perso il controllo del mezzo nell’affrontare una curva. A causa della perdita di aderenza, il conducente è andato a impattare violentemente contro il guardrail laterale.

La gravità della situazione ha richiesto l’intervento immediato di un’ambulanza medicalizzata e, successivamente, dell’elisoccorso del 118, che ha provveduto al trasporto d’urgenza del giovane presso l’ospedale “Brotzu” di Cagliari. Il motociclista è stato ricoverato in codice rosso per gli accertamenti del caso ma, fortunatamente, non risulterebbe in pericolo di vita.

I militari operanti, dopo aver messo in sicurezza l’area e gestito la viabilità, hanno accertato la regolarità dei documenti di guida e di circolazione.