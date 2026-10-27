Ok ai nuovi sentieri sulla Sella del Diavolo, ma servono controlli per evitare lo scempio ambientale. È l’appello del Gruppo d’intervento giuridico (Grig), che denuncia l’apertura di percorsi abusivi attraverso il taglio della vegetazione e il transito di mountain bike nonostante i divieti. L’associazione ecologista ha presentato una segnalazione al Corpo forestale, ai carabinieri del Centro anticrimine natura e alla polizia municipale, richiamando l’attenzione sui rischi di erosione del suolo e di danneggiamento degli habitat protetti. La presa di posizione arriva dopo l’approvazione da parte del Comune di Cagliari di un progetto da 160mila euro per la sistemazione della sentieristica pedonale. Il Grig accoglie con favore l’intervento, ma sollecita controlli ambientali incisivi per scongiurare un degrado irreversibile dell’area, tutelata da vincoli paesaggistici e idrogeologici e inserita nella rete europea Natura 2000.