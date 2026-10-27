Sequestrato a Porto Torres, nel Sassarese, un immobile di proprietà di Fs Sistemi Urbani, società del gruppo Ferrovie dello Stato, occupato abusivamente da cinque cittadini italiani senza fissa dimora. Il sequestro preventivo, disposto dal gip del tribunale di Sassari, è stato eseguito il 26 ottobre dalla polizia ferroviaria, al termine di un’attività investigativa che ha portato alla denuncia dei cinque per invasione di edificio. Tre degli occupanti, presenti al momento del sequestro, sono stati trasferiti in una struttura di accoglienza della Caritas di Sassari, anche grazie all’intervento del sindaco di Porto Torres.