Topi a scuola, palestra chiusa e dubbi sulle condizioni igienico-sanitarie dopo un intervento di derattizzazione. È quanto denunciato da un lavoratore dell’istituto Mattei di Decimomannu, che chiede verifiche urgenti sulla riapertura della scuola a poche ore dal trattamento.

Secondo la segnalazione, l’intervento sarebbe stato effettuato ieri intorno alle 14, con il ritrovamento e la rimozione di un roditore. Questa mattina, alle 8, i collaboratori scolastici avrebbero riaperto i locali in vista dell’ingresso degli studenti, previsto alle 8.30, senza avere il tempo necessario per effettuare le operazioni di pulizia e igienizzazione.

La denuncia riferisce inoltre che un’ala dell’istituto sarebbe ancora chiusa per lavori e per la presenza di escrementi di topo, mentre la palestra, situata a pochi metri dall’edificio principale, sarebbe interdetta proprio a causa dei roditori.

Nella segnalazione viene chiamata in causa anche la Città metropolitana di Cagliari, che avrebbe dato il via libera alla riapertura assicurando che fosse “tutto a posto”. Il lavoratore chiede ora un intervento ispettivo urgente del servizio di igiene e sanità pubblica (Sisp) dell’Asl per verificare le condizioni dei locali e tutelare la salute di studenti e personale.

​”Speriamo che questa segnalazione serva a far luce su quanto accaduto e a sollecitare un intervento ispettivo urgente da parte degli organi competenti (SISP dell’ASL) per garantire la salubrità e la sicurezza dell’istituto”, conclude.