Monserrato, al via i lavori di riqualificazione del 1° lotto di Via Caracalla: 180 mila euro per la cura del verde, 3 alberi, malati, verranno abbattuti ma prontamente sostituito con altre 10 piante. Saverio De Roma: “Questo intervento rappresenta solo il primo passo di una visione più ampia per la zona. Come già programmato, in futuro stanzieremo ulteriori risorse finanziarie per procedere con il 2° lotto di Via Caracalla, garantendo continuità all’opera e restituendo alla cittadinanza il giusto ed opportuno decoro urbano”.Al via un intervento fondamentale per la cura, la sicurezza e la valorizzazione del patrimonio verde pubblico: un importante investimento del Comune, “interamente destinato a restituire valore, bellezza e vivibilità a questo importante snodo della città” spiega l’assessore.

​L’opera prevede un piano coordinato e sostenibile di interventi sull’area verde.

Cura e sicurezza del patrimonio arboreo: “Procederemo con la potatura degli alberi esistenti. Inoltre, a seguito delle perizie tecniche effettuate dall’agronomo, si renderà necessario l’abbattimento di soli 3 alberi risultati malati e non recuperabili, che verranno ampiamente compensati dalla piantumazione di ben 10 nuovi alberi. Eseguiremo lo scotico del terreno e la posa di un nuovo e moderno impianto di irrigazione, fondamentale per garantire la crescita e il mantenimento delle essenze in modo efficiente e senza sprechi idrici.

Decoro floreale e aree verdi: su entrambi i lati del tratto interessato verranno piantumate nuove essenze floreali tappezzanti, accompagnate da una siepe fiorita lungo i bordi della passeggiata pedonale e da superfici a prato verde”.