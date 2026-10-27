Samassi in lutto per la tragica morte di Daniele Cabras, 35 anni, deceduto ieri sera a causa di un terribile incidente: rientrava dal lavoro quando una vettura in corsa lo ha travolto. Lui era a bordo del suo trattore, l’impatto è stato devastante. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorritori del 118, il suo cuore ha smesso di battere.

Erano circa le 18 quando lungo la statale 196 che collega Samassi e Serramanna si è consumata la tragedia. La strada, in un primo momento, è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso. In seguito sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco e hanno fatto transitare a senso unico alternato.

In tanti hanno visto il mezzo distrutto e intuito la disgrazia. Daniele era molto conosciuto in paese, un bravo ragazzo sempre presente per l’organizzazione delle feste. Mai mancava il suo prezioso contributo che, con simpatia e sorrisi, donava con impegno. Era un agricoltore e fruttivendolo, ogni giovedì era presente al mercatino settimanale dove allestiva la bancarella assieme al fratello.

In tanti in queste ore lo ricordano con le lacrime agli occhi. Tra questi, anche il Comitato di San Geminiano, il patrono di Samassi.

“Ci sono persone che, con la loro presenza e il loro contributo, diventano parte della storia della comunità.

Daniele era una di queste. Con il suo trattore ha accompagnato alla processione di San Geminiano, contribuendo a rendere ancora più speciale una festa che appartiene al cuore di tutti noi.

Oggi ci stringiamo con affetto alla sua famiglia e ai suoi cari, condividendo il dolore per questa triste perdita.

Il Comitato di San Geminiano conserverà con gratitudine il ricordo di Daniele e di ciò che ha fatto per la nostra festa”.

Era stato anche presidente del Comitato del Carnevale, al quale mai mancava di partecipare: “Un Altro Coriandolo vola via troppo presto. Siamo senza parole” esprimono i gruppi storici locali.

La dinamica del sinistro mortale è affidata alle forze dell’ordine che hanno il compito di ricostruire gli ultimi istanti di vita del ragazzo che rientrava a casa dopo una giornata trascorsa nei campi.