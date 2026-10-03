Cagliari, apre lunedì il maxi cantiere per rifare viale Sant’Avendrace: lavori anche di notte, disagi assicurati.

Intervento di messa in sicurezza in vista della riqualificazione completa dell’area. Ripristini stradali anche nella zona di via Riva di Ponente e via Molo Sant’Agostino con lavori nelle ore notturne

Viale Sant’Avendrace, al via lunedì 5 ottobre la bitumatura delle corsie di marcia

Nuovo asfalto in viale Sant’Avendrace

In programma per lunedì 5 ottobre l’avvio dei lavori per il nuovo asfalto in viale Sant’Avendrace. L’intervento, della durata stimata di una decina di giorni, è una messa in sicurezza in previsione dei lavori di riqualificazione di tutta l’area: la fresatura e la bitumatura saranno effettuate sulle corsie di marcia e non interesseranno gli stalli presenti. Le attività si svolgeranno su una corsia per volta e non comporteranno blocchi del traffico, con la viabilità regolata da movieri durante ogni fase delle lavorazioni.

Ripristini stradali in Vico II La Plaia, via Riva di Ponente e via Molo Sant’Agostino (dal 5 al 9 ottobre, dalle ore 21 alle ore 6) e viale La Plaia (da lunedì 12 a mercoledì 14, stessa fascia oraria)

Sempre lunedì 5, ma a partire dalle ore 21, sono previsti anche gli interventi per i ripristini stradali da parte di Enel Distribuzione in Vico II La Plaia, via Riva di Ponente e via Molo Sant’Agostino. Gli interventi, tutti in notturna tra le 21 e le 6 della mattina successiva, andranno avanti sino a venerdì 9. Per la sicurezza dei lavoratori e della viabilità, con ordinanza 2562/2026 del servizio Mobilità, infrastrutture viarie e reti, sono istituti nei giorni e nella fascia oraria indicata le seguenti modifiche alla circolazione:

il restringimento di carreggiata nel tratto interessato dai lavori;

l’istituzione del limite di velocità di 30 Km orari nel tratto interessato dai lavori;

l’istituzione del divieto di sorpasso nel tratto interessato dai lavori;

l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata eccetto i mezzi dell’impresa impiegati nei lavori;

l’esecuzione dell’attraversamento per frazioni di carreggiata per garantire sempre la percorribilità di almeno una corsia di marcia

Da lunedì 12 ottobre a mercoledì 14, nella medesima fascia oraria 21-06, le stesse prescrizioni interesseranno – sempre per i ripristini stradali di Enel Distribuzione – il viale La Plaia