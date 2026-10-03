Gianni Campus era una persona di grande cultura e di grande spessore umano: grande studioso di architettura e urbanistica, era stato uno dei pilastri della giunta guidata dal sindaco Emilio Floris. Sette lunghi anni a guidare un settore strategico, in un periodo in cui c’era da difendere la città anche dall’assalto di troppi palazzinari. Floris lo confermò anche durante il suo secondo mandato, fino all’arrivo del suo successore, Massimo Zedda. Era stato anche professore universitario e architetto.