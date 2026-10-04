“Il nuovo stadio di Cagliari non deve essere considerato soltanto un’infrastruttura sportiva, ma un progetto strategico per il futuro della città e dell’intera Sardegna”.

Lo afferma Edoardo Tocco, capogruppo nel Consiglio comunale di Cagliari e Vice coordinatore regionale di Forza Italia, alla luce dell’inserimento di Cagliari tra le città candidate a ospitare le gare di Euro 2032. La FIGC ha infatti trasmesso alla UEFA il dossier del capoluogo sardo, che prosegue così il percorso di candidatura.

“Essere in corsa per Euro 2032 rappresenta un’occasione importante per Cagliari: significa poter accelerare sulla realizzazione di uno stadio moderno, adeguato agli standard internazionali e capace di diventare un nuovo punto di riferimento per sport, eventi, turismo e attività economiche”.

“Adesso – conclude Tocco – servono tempi certi, massima attenzione all’interesse pubblico e la capacità di trasformare questa candidatura in un’opportunità concreta di sviluppo. Cagliari e la Sardegna meritano uno stadio all’altezza della loro storia e delle loro ambizioni. Il nuovo impianto può rappresentare un investimento sul futuro della città, non soltanto in vista degli Europei, ma per le generazioni che verranno”.