Truzzu-Zedda, polemica dopo due anni e mezzo ma entrambi con lo stipendio raddoppiato.Fu il sindaco di Fdi a raddoppiarsi lo stipendio portandolo a 11mila euro al mese, un “regalo” di cui gode l’attuale primo cittadino confluito nel Pd che lasciò Cagliari per andare a guadagnare il doppio in consiglio regionale. In mezzo i cittadini cagliaritani alle prese con delinquenza, sporcizia e cantieri aperti ovunque. Zedda a Firenze: aumentiamo gli stipendi o il ceto medio non ce la farà, e sempre secondo Zedda, se gli insegnanti o chi lavora nella sanità ha salari troppo bassi, l’Italia è un Paese destinato al fallimento. In realtà Zedda a Cagliari, tornando alla politica, governa con una ampia maggioranza e grazie anche a un’opposizione totalmente flebile. E proprio Fdi, il partito di Truzzu, sembra avere una linea decisamente morbida dopo il fallimento del centro destra alla guida della città. Ci sono consiglieri che possono “vantare” già ben tre legislature con Zedda al comando senza essere riusciti a contrastare più di tanto quello che è stato un vero strapotere. Tornando agli stipendi, fu dunque la giunta Truzzu a sancire il maxi aumento a poca distanza dal tempi del Covid. Grazie a Truzzu Zedda si è ritrovato 11 mila e 91 euro al mese, mentre il vicesindaco guadagna oltre 8mila euro al mese. Importi sui quali gli ultimi due sindaci cagliaritani non hanno mai litigato.