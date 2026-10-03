Proseguono a Cagliari i servizi della Polizia di Stato finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi, un’attività condotta dai Falchi della Squadra Mobile nel quartiere di Is Mirrionis si è conclusa con il sequestro di oltre 25 grammi di cocaina e l’arresto di un 60enne cagliaritano.

L’indagine ha preso avvio da alcuni servizi di osservazione effettuati nei pressi di un circolo privato della zona. Durante gli appostamenti, gli agenti hanno notato la presenza ricorrente di un uomo che raggiungeva il luogo a bordo di un’auto di colore nero e che, secondo quanto osservato dagli investigatori, veniva frequentemente avvicinato da diverse persone.

I successivi accertamenti hanno consentito di concentrare l’attenzione sull’utilizzatore dell’auto e di predisporre un nuovo servizio di osservazione.

Una volta individuato il veicolo, gli agenti hanno fermato il conducente per un controllo. L’uomo avrebbe manifestato un evidente stato di nervosismo, circostanza che ha indotto gli operatori ad approfondire gli accertamenti.

Dopo gli adempimenti previsti dalla legge, sono state quindi eseguite le perquisizioni personale, dell’autovettura e dell’abitazione dell’uomo. Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 25 grammi di cocaina, oltre a sostanza da taglio e materiale ritenuto utile per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente.

Al termine degli accertamenti, il 60enne è stato arrestato. A seguito dell’udienza di convalida, nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora.