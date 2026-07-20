Dopo la consegna delle medaglie agli arbitri, ai giocatori dell’Argentina ed ai vincitori della Nazionale Spagnola, il capitano della Spagna Rodri ha ricevuto la Coppa dal presidente della Fifa Gianni Infantino e dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Normalmente, dopo aver ricevuto il trofeo i giocatori della squadra vincitrice rimangono sul palco da soli per sollevare il trofeo al cielo e festeggiare tutti insieme davanti ai fotografi.

E’ accaduto invece che il centrocampista spagnolo ha cercato cortesemente di accompagnare il Presidente Usa fuori dall’inquadratura della foto non riuscendo però nell’intento, in quanto Donald Trump ha trovato il modo di tergiversare rimanendo a scherzare con altri giocatori spagnoli, posizionandosi sulla parte destra del palco.

Il Presidente della Fifa Gianni Infantino accortosi prontamente dell’accaduto ha cercato invano di far allontanare Donald Trump dal palco, visto l’imminente momento del sollevamento della coppa e conseguente festeggiamento da parte di tutti i giocatori.

Con evidentissimo imbarazzo il Capitano della Spagna, nei momenti successivi, solleverà la Coppa al cielo ed il Presidente Usa rimarrà per qualche secondo insieme ai giocatori spagnoli che festeggeranno la conquista della Coppa del Mondo per la seconda volta nella storia.

Probabilmente Donald Trump ha cercato di restare vicino al gruppo posizionandosi in modo da comparire nelle foto ufficiali della celebrazione.

La dinamica dell’accaduto ha provocato un notevole imbarazzo sia tra le autorità che tra i giocatori e lo staff dirigenziale della nazionale spagnola, nonché tra tutti i media presenti.