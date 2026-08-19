Commuovono le prime foto del 20enne rossoblù Yael Trepy, uscito dal coma dopo un incidente in piscina in Costa Smeralda. Giorni di attesa e angoscia per il giovanissimo talento francese, poi le notizie sempre più confortanti.

“Ringrazio tutto il personale sanitario e in primis la dottoressa Milia”, il messaggio di Tommaso Giulini pubblicato sui social del Cagliari Calcio. “C’è stato un grande esempio di tempestività e competenza, i soccorsi sono arrivati meno di cinque minuti dopo l’accaduto, bastava poco di più per avere una situazione molto più grave, forse fatale”.

Le foto dicono tutto: il giovane attaccante sorride al suo allenatore Pisacane e tutti i tifosi e tutta l’Italia sorride con lui.