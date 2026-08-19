Pulizia saltata ma scattano i provvedimenti contro chi “manca di rispetto”, pugno duro contro gli “sbadati”, i divieti di sosta erano stati posizionati ben due giorni fa.

“Oggi ci risiamo. Nonostante la pulizia di Via Virginia e della relativa piazzetta fosse programmata da tempo, l’ordinanza è stata totalmente ignorata da troppi automobilisti” spiega l’assessore Saverio De Roma.

“Adesso, sono già pronto a sentire il coro dei soliti noti: “L’Assessore non sa programmare!” “Gli uffici comunali dormono!”

“La Cooperativa non lavora bene!”

“Le strade fanno schifo e l’erba è alta!”

Ma guardate queste foto. Guardatele bene.

Mentre qualcuno è già pronto a puntare il dito contro il sottoscritto e gli uffici, magari dopo aver fatto il consueto reportage fotografico, la realtà è ben diversa. Questa non è cattiva programmazione da parte nostra, questa è una gravissima mancanza di rispetto verso chi sta lavorando seriamente per garantire il decoro della nostra città.

Come ho sempre detto, le critiche sono ben accette se costruttive, ma qui c’è poco da essere costruttivi”.

Il risultato? “Gli operai della Cooperativa e la spazzatrice di Gesenu sono stati costretti a fermarsi. Non hanno potuto pulire a causa delle auto parcheggiate in divieto. Questi sono gli ostacoli che quotidianamente incontriamo, non la mancanza di volontà.

E per favore, non venitemi a dire che il Comune vuole “fare cassa”. Chi ha ignorato i divieti, come dimostrano le immagini dei nostri agenti al lavoro, è stato puntualmente sanzionato. Ma il nostro obiettivo non è multare: il nostro obiettivo è avere una città pulita. Senza la vostra collaborazione, questo è impossibile”.

Il pronto intervento è stato dal Comandante della Polizia Locale Soru Mauro e i suoi agenti.

“La pulizia della città è un dovere del Comune, ma anche un dovere dei cittadini rispettare le regole per permetterlo”.