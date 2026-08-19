Si è trasformata in tragedia un’uscita in campagna a Porto Cesareo del 72enne Giuseppe Pampo. L’uomo era andato questa mattina presto nel suo terreno per raccogliere dei fichi quando è stato aggredito da due rottweiler. In quel momento non c’era nessuno intorno e quindi le urla disperate del 72enne sono rimaste inascoltate. A trovare l’uomo ormai a terra senza vita il figlio e il nipote. I due cani erano ancora lì vicino al corpo di Pampo e poi sono fuggiti.

I carabinieri della stazione di Nardò stanno indagando sulla vicenda soprattutto per capire a chi appartengano i due animali, forse fuggiti dalla loro casa.