Dopo la cocente delusione patita contro il Belgio, Roberto Mancini cambia volto alla formazione sconfitta nettamente dal Belgio,senza pero’ stravolgere il modulo confermando quindi il 4-3-3, davanti a Donnarumma schiera Kayode, Scalvini, Bastoni e Ruggeri,a centrocampo spazio a Frattesi, Tonali e Fagioli, in attacco la coppia formata dai fratelli Sebastiano e Francesco Pio Esposito insieme a Raspadori.

Partono bene gli azzurri che vanno in vantaggio al nono minuto con Bastoni , a seguito di un corner Celik manca clamorosamente il pallone che raggiunge l’ azzurro la cui girata finisce in rete insaccandosi sotto la traversa.

Gli azzurri potrebbero raddoppiare al 16° con Pio Esposito che potrebbe calciare solo davanti al portiere , ma un intervento difensivo salva la porta turca dalla capitolazione.

Arriva pero’ il raddoppio azzurro dopo sei minuti con Frattesi al 22° e dopo soli altri cinque minuti l’ Italia cala il tris con Kayode che supera il portiere turco e al suo debutto porta l’ Italia sul tre a zero.

Ad inizio ripresa la Turchia si rende pericolosa ed arriva alla rete con Ylmaz al 47° minuto, ma gli azzurri spengono subito le velleita’ degli avversari e dopo tre minuti calano il poker con Pio Esposito , ancora un grave errore di Bayindir che regala palla a Cambiaghi il quale conquista il fondo, appoggia per Tonali che tira, la palla colpisce il palo e sulla respinta Pio Esposito la mette in porta per il 4-1.

Al 56’minuto gol annullato a Yilmaz per fuorigioco di Ayidin che ha disturbato la possibile parata di Donnarumma.

La gara continua con continui cambiamenti di fronte, gli attacchi turchi vengono contenuti dagli azzurri che in qualche frangente vanno in difficolta’, ma senza mai perdere il controlo della situazione.

Al 72° minuto ancora Italia vicina al gol, Cambiaghi sfrutta una punizione battuta velocemente dagli Azzurri e trova una conclusione in allungo, Bayindir ancora una volta non molto preciso, sta per intervenire di nuovo Kayode ma il portiere recupera e blocca.

Gli attacchi dei padroni di casa si fanno insistenti, gli azzurri subiscono le folate avversarie e danno l’ impressione di vacillare da un momento all’ altro ma grazie anche agli errori degli attaccanti turchi riescono a resistere ed a tenere il risultato.

Finisce cosi’4 a 1 per l’ Italia che vince meritatamente e vendica il brutto esordio con il Belgio.

Al 75° minuto Mancini fa entrare in campo il rossoblu Romano,dando fiducia al giocatore dopo la pioggia di critiche seguite alla partita con la nazionale belga.