Niente droga. Gli esami di laboratorio disposti dopo l’incidente del weekend del 13 settembre scagionano completamente Daniel Maldini. Il sangue analizzato all’ospedale Niguarda di Milano è risultato negativo a qualsiasi sostanza stupefacente, smentendo il tampone salivare rapido effettuato dalla polizia locale la notte dell’incidente e confermando i risultati delle analisi fatte privatamente a Cagliari lunedì scorso.

Quel primo screening, che non ha valore legale ma aveva fatto scattare l’accertamento in ospedale, aveva indicato una lieve positività al Thc e una più marcata alla ketamina. Ipotesi cancellate dalle controanalisi: il calciatore del Cagliari, reduce dalla prima convocazione in Nazionale, non aveva assunto stupefacenti. Confermato invece l’altro capo d’accusa di quella notte: la guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico di poco inferiore al doppio del consentito, che ha già portato al ritiro della patente e alla denuncia all’autorità giudiziaria.