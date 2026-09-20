“Linea diretta con i tifosi rossoblù”, all’insegna dell’euforia per la quarta vittoria in campionato e la terza in trasferta ottenuta contro l’Udinese, con numerosi interventi che hanno analizzato la gara dei rossoblù, la grandissima prestazione del portiere Caprile, del centrocampo e della difesa con due sole reti subite in cinque partite.

Dopo il commento della partita effettuato da Giuseppe Tamponi, interviene in diretta Ruggero Ruggieri, che analizza la gara elogiando la “grande compattezza della squadra, che ha sofferto per la fisicità della formazione friulana, ma ha saputo reggere l’urto dell’Udinese dimostrando allo stesso tempo una grande condizione atletica“; ”la solidità della difesa, resa ancor più forte dal rientro di Yerry Mina ed un Caprile determinante”. Ha sottolineato altresì la bella prestazione del capitano Deiola, “che mette in campo sempre tanta energia, dimostrandosi un prezioso Jolly”.

E’ stata la volta poi di Gianni da Firenze, che esprime tutta la sua grande soddisfazione per la vittoria e parla apertamente di “una classifica incredibile”, di “una squadra più astuta sul terreno di gioco, che non ha paura dell’avversario e che è in grado ormai di giocarsela con chiunque, affrontando le altre squadre, sia riuscita finalmente a battere l’Udinese, un’autentica bestia nera per i rossoblù.

Interviene subito dopo Carla Madeddu dall’Isola d’Elba, che sottolinea come quest’anno le partite vengano affrontate in modo diverso, “sono più preparate, l’anno scorso si andava più allo sbaraglio”. Elogia la prestazione di Caprile “meriterebbe la nazionale, se militasse in un’altra formazione probabilmente sarebbe stato già convocato”; esprime, inoltre, la sua perplessità per la convocazione di Sebastiano Esposito, dopo l’atteggiamento mostrato quest’estate .

Successivamente interviene Gianni Rombi, che analizza la gara ed esprime la sua grande soddisfazione per la vittoria rossoblù “ottenuta contro una formazione dalla grande fisicità, in grado di mettere in difficoltà anche le grandi squadre”, “il Cagliari è stato in grado di segnare e quindi di aggiudicarsi la vittoria”. Parla anche dell’allenatore rossoblù ed elogia il fatto che con grande onestà abbia ammesso che il risultato conseguito con l’Udinese non sia stato “strameritato”.

Parla inoltre di Maldini,”di come abbia avuto a Cagliari una trasformazione straordinaria e del fatto che la società abbia fatto bene a difenderlo dopo le recenti vicende”.

L’intervento in diretta di Claudio Grosso sottolinea l’importanza del risultato raggiunto, anche se con una prestazione non eccezionale: ” mi piace il centrocampo capace di mettere in atto un buon palleggio e la difesa è ben registrata”, prosegue poi, elogiando Mendy, mentre ritiene la prestazione di Kevin Carlos “molto fumosa”, preferendogli il giovane Sugamele.

Interviene, infine, Marco Cocco da Parigi: “da sportivo, l’Udinese avrebbe meritato il pareggio, ma intanto mettiamo fieno in cascina, Caprile è un grande portiere, assolutamente non al di sotto dei quattro portieri selezionati dal ct della nazionale Roberto Mancini”; ha elogiato, inoltre, Maldini “che ha dato uno schiaffo morale a coloro che hanno espresso perplessità sulla sua convocazione in nazionale”. Ritiene, infine, positivo il rientro di Yerry Mina in difesa.

Ancora una volta “A bocce ferme dopo il Cagliari Live” ha dato la possibilità a tutti di intervenire in trasmissione ed esprimere il proprio parere senza censure ed in modo assolutamente libero.