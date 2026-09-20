Ritrova la vittoria il Monastir 1983 che, dopo una partita
non bella ma efficace, supera 2-1 l’Aranova davanti al pubblico di casa. La doppietta di
Loru ha regalato i tre punti ai padroni di casa, riscattando il passo falso commesso nel turno
infrasettimanale in trasferta con l’Anzio.
Un primo tempo non troppo ricco di emozioni, dove le due squadre hanno preferito studiarsi
per circa un quarto d’ora prima di rendersi un po’ più pericolosi. Al 13’ tiro di controbalzo
dalla distanza di Cortinovis, di pochissimo fuori. Rispondono gli ospiti dopo quattro minuti
con un tiro cross di Germoni, Le Rose allontana con i pugni. Al 19’ Prati per Calvigioni che
cerca subito la porta, ma anche qui Le Rose è bravo nella respinta. Dopo altri quindici minuti
di stallo, la partita si sblocca: al 35’ calcio d’angolo di Pinna, Loru, solo in area, stacca bene
di testa e porta in vantaggio i suoi. Ma la gioia dell’1-0 dura poco. Al 40’
, infatti, Fumasoni
sorprende Le Rose e ristabilisce la parità. All’intervallo si va con un parziale di 1-1.
Nella ripresa le due compagini tornano in campo con un piglio più aggressivo. Al 51’
Cortinovis mura bene un tentativo di Lazzeri e al 58’ Piseddu, dalla sinistra, trova lo spazio
per accentrarsi e calciare, Attinelli blocca facile. Quattro minuti più tardi ancora Piseddu
dalla sinistra crossa una palla interessante, Cortinovis, dalla parte opposta, non riesce a
mandare in rete. Al 63’ è Germoni ha far paura dal Monastir, con una punizione diretta in
porta, Le Rose respinge con i pugni. Alla mezz’ora della seconda metà di gara El
Bakhtaoui, da centrocampo, cerca l’eurogol approfittando dell’uscita di Le Rose, ma manca
l’appuntamento con la marcatura di pochissimo. Al 77’ tentativo di Lazzeri, ma il numero uno
monastirese è attento e gli nega la gioia. Al 90’ El Bakhtaoui ha l’occasione per allungare le
distanze, ma la sua conclusione è centrale e debole, facile per Le Rose. In pieno recupero,
al 92’
, cross di Pinna ancora una volta a cercare Loru, il numero 7 biancoblu stoppa bene il
pallone e con il destro firma la doppietta personale, regalando i tre punti ai suoi.
Al triplice fischio, sotto una pioggia battente, è proprio il Monastir a festeggiare. Sale quindi
a 9 punti in classifica la squadra di mister Angheleddu che già si proietta verso la prossima
giornata. Domenica 27 settembre, ore 15:30, sempre al comunale, arriva l’Albalonga.
IL TABELLINO
MONASTIR 1983 (4-3-3): Le Rose; Pinna, Cortinovis, Porru, Piseddu; Loru, Conti (82’
Masia), Belli (72’ Corcione); Gianoli (52’ Mameli), Aloia, Leone (52’ Collu).
A disposizione: Fusco, Corona, Ragni, Rossi, Contini.
Allenatore: Marcello Angheleddu.
ARANOVA : Attinelli; Prati, Anello, Darini, Germoni; Cabella (82’ Pucci), Massimo (76’ De
Angelis), Fumasoni (89’ Calderoni); Lazzeri (85’ Gningue), El Bakhtaoui, Calvigioni (80’
Sorrentino).
A disposizione: Zonfrilli, Pavese, Mastroiacovo, Baldi.
Allenatore: Daniele Scarfini
Marcatori: 35’ Loru (M), 40’ Fumasoni (A), 90’+2’ Loru (M).
Note: recupero 2’ pt e 5’ st. Ammoniti: Cabella (A), Conti (M), Porru (M), Germoni (A), El
Bakhtaoui (A).