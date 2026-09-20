Ritrova la vittoria il Monastir 1983 che, dopo una partita

non bella ma efficace, supera 2-1 l’Aranova davanti al pubblico di casa. La doppietta di

Loru ha regalato i tre punti ai padroni di casa, riscattando il passo falso commesso nel turno

infrasettimanale in trasferta con l’Anzio.

Un primo tempo non troppo ricco di emozioni, dove le due squadre hanno preferito studiarsi

per circa un quarto d’ora prima di rendersi un po’ più pericolosi. Al 13’ tiro di controbalzo

dalla distanza di Cortinovis, di pochissimo fuori. Rispondono gli ospiti dopo quattro minuti

con un tiro cross di Germoni, Le Rose allontana con i pugni. Al 19’ Prati per Calvigioni che

cerca subito la porta, ma anche qui Le Rose è bravo nella respinta. Dopo altri quindici minuti

di stallo, la partita si sblocca: al 35’ calcio d’angolo di Pinna, Loru, solo in area, stacca bene

di testa e porta in vantaggio i suoi. Ma la gioia dell’1-0 dura poco. Al 40’

, infatti, Fumasoni

sorprende Le Rose e ristabilisce la parità. All’intervallo si va con un parziale di 1-1.

Nella ripresa le due compagini tornano in campo con un piglio più aggressivo. Al 51’

Cortinovis mura bene un tentativo di Lazzeri e al 58’ Piseddu, dalla sinistra, trova lo spazio

per accentrarsi e calciare, Attinelli blocca facile. Quattro minuti più tardi ancora Piseddu

dalla sinistra crossa una palla interessante, Cortinovis, dalla parte opposta, non riesce a

mandare in rete. Al 63’ è Germoni ha far paura dal Monastir, con una punizione diretta in

porta, Le Rose respinge con i pugni. Alla mezz’ora della seconda metà di gara El

Bakhtaoui, da centrocampo, cerca l’eurogol approfittando dell’uscita di Le Rose, ma manca

l’appuntamento con la marcatura di pochissimo. Al 77’ tentativo di Lazzeri, ma il numero uno

monastirese è attento e gli nega la gioia. Al 90’ El Bakhtaoui ha l’occasione per allungare le

distanze, ma la sua conclusione è centrale e debole, facile per Le Rose. In pieno recupero,

al 92’

, cross di Pinna ancora una volta a cercare Loru, il numero 7 biancoblu stoppa bene il

pallone e con il destro firma la doppietta personale, regalando i tre punti ai suoi.

Al triplice fischio, sotto una pioggia battente, è proprio il Monastir a festeggiare. Sale quindi

a 9 punti in classifica la squadra di mister Angheleddu che già si proietta verso la prossima

giornata. Domenica 27 settembre, ore 15:30, sempre al comunale, arriva l’Albalonga.

IL TABELLINO

MONASTIR 1983 (4-3-3): Le Rose; Pinna, Cortinovis, Porru, Piseddu; Loru, Conti (82’

Masia), Belli (72’ Corcione); Gianoli (52’ Mameli), Aloia, Leone (52’ Collu).

A disposizione: Fusco, Corona, Ragni, Rossi, Contini.

Allenatore: Marcello Angheleddu.

ARANOVA : Attinelli; Prati, Anello, Darini, Germoni; Cabella (82’ Pucci), Massimo (76’ De

Angelis), Fumasoni (89’ Calderoni); Lazzeri (85’ Gningue), El Bakhtaoui, Calvigioni (80’

Sorrentino).

A disposizione: Zonfrilli, Pavese, Mastroiacovo, Baldi.

Allenatore: Daniele Scarfini

Marcatori: 35’ Loru (M), 40’ Fumasoni (A), 90’+2’ Loru (M).

Note: recupero 2’ pt e 5’ st. Ammoniti: Cabella (A), Conti (M), Porru (M), Germoni (A), El

Bakhtaoui (A).