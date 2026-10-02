L’Italia incontra la Francia che comanda il Gruppo 1 della League A a punteggio pieno ,mentre gli azzurri sono a quota 3 punti insieme alla compagine fiamminga .

Il ct azzurro ripropone nove undicesimi della formazione vittoriosa in Turchia con le uniche novita’ rappresentate da Calafiori e Kean che partono tra gli undici iniziali.

Zinédine Zidane invece ritrova gli Azzurri per la prima volta dopo la famosa testata a Marco Materazzi nella finale dei Mondiali del 2006.

La Francia tiene maggiormente il pallino del gioco e con il palleggio cerca la profondita’ provando subito a colpire ;L’Italia si abbassa molto in questa fase iniziale dell’incontro e si schiera col 4-5-1 quando la Francia attacca gli spazi.

Nonostante il predominio territoriale e’ la formazione azzurra che ha la migliore occasione del match in avvio, con Moise Kean dopo una bella azione azzurra sviluppata in contropiede, Frattesi innesca in profondità Sebastiano Esposito che dà un gran pallone a Kayode,la palla è diretta verso il secondo palo dove c’è Kean che da due passi svirgola la palla e la consegna a Maignan.

Si fa pericolosa la Francia,Dembélé, entra in area, cerca un cross che viene smorzato da Tonali,la palla finisce sulla traversa.

La Francia alza il ritmo del gioco e schiaccia l’Italia,che si difende al limite dell’ area di rigore senza riuscire a portarsi in avanti con pulizia.

L’ Italia pero’ va vicinissima al vantaggio in una delle pochissime azioni offensive, rimessa laterale di Kayode, la palla arriva in area, calcia Frattesi ma la deviazione di Jacquet è provvidenziale e palla fuori di poco.

Al 41° minuto l’Italia va in gol con Kean e gela lo Stade de France,la panchina Azzurra si alza ma l’esultanza è smorzata dalla segnalazione del direttore di gara: l’attaccante era in posizione di fuorigioco, rete annullata.

Finisce il primo tempo a reti inviolate con la Francia in pressione e l’ Italia pericolosa che sfiora il vantaggio in due occasioni.

Ad inizio ripresa la Francia aumenta i giri del motore e va vicinissima al vantaggio con Doué e poi da distanza ravvicinata con Dembelé,ma Donnarumma si oppone da campione.

Ma al 55° minuto il portierone azzurro nulla puo’ su una grande punizione di Olise con palla che colpisce la traversa e si spegne all’incrocio dei pali.

Al 62° minuto Barella e l’ esordiente Vergara rilevano Pio Esposito e Tonali.

Tredici minuti dopo gli azzurri trovano il pareggio con Bastoni a seguito di un errore di Da Cunha in disimpegno e ristabiliscono le distanze.

Al 70°minuto la Francia reagisce dopo il gol del pareggio dell’Italia,con una conclusione in diagonale di Rabiot e grande risposta di Donnarumma.

All’ 80°minuto doppio cambio italia Mancini richiama in panchina Pio Esposito e Frattesi, dentro Doumbia e Maldini.

Un minuto dopo occasione italia ,Vergara scappa in area di rigore e lascia partire un bel cross per la testa di Kean: grande risposta da parte di Maignan.

All’84° minuto Donnarumma con il braccio di richiamo riesce a deviare la sassata da fuori area di Camavinga: ennesimo miracolo per il portiere dell’Italia.

Un minuto dopo Upamecano lascia la francia in dieci,il centrale di Zidane trattiene Moise Kean e prende il secondo giallo della sua partita.

All’ 88° minuto gli azzurri potrebbero andare in vantaggio, Vergara scappa sul fondo e crossa per Barella, ma il centrocampista alza troppo la conclusione.

Al 90° minuto Mancini prova a vincerla,dentro Scamacca per Fagioli.

Al 92° minuto ennesimo miracolo di Donnarumma che salva su Camawinga.

Finisce in parita’,grande prova degli azzurri che devono ringraziare le strepitose parate del Gigio nazionale.

