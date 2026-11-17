Oltre 700mila euro sarebbero stati sottratti a 17 persone vulnerabili, in gran parte anziani, da un’avvocata di Carbonia che ricopriva l’incarico di amministratrice di sostegno, con il presunto coinvolgimento del marito. I due sono indagati per peculato nell’ambito di un’inchiesta della Guardia di finanza di Cagliari, coordinata dalla Procura, che ha portato all’esecuzione di due misure cautelari personali.

Per la professionista sono stati disposti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e la sospensione per 12 mesi dall’esercizio della professione forense e dall’attività di amministratrice di sostegno. Per il coniuge è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Secondo l’ipotesi investigativa, dal 2017 i due avrebbero approfittato della disponibilità delle risorse finanziarie degli assistiti per effettuare prelievi ingiustificati, talvolta superiori ai limiti autorizzati dal giudice tutelare e anche successivi al decesso di alcuni beneficiari. Le somme sarebbero state utilizzate anche per spese estranee alle esigenze degli assistiti, tra cui acquisti di abbigliamento, articoli per la casa e bricolage, pagamenti in ristoranti e centri commerciali e ricariche Postepay.

L’indagine è partita dalla denuncia della figlia di due anziani assistiti, che, dopo la morte dei genitori, aveva ottenuto il rendiconto della gestione patrimoniale. Dall’esame dei documenti sarebbero emerse anomalie nei prelievi e nelle spese dichiarate, oltre a mancati o tardivi pagamenti delle rette delle strutture residenziali, nonostante la disponibilità di fondi sui conti correnti.

Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato irregolarità nella gestione dei proventi derivanti dalla vendita di immobili degli assistiti e violazioni degli obblighi di rendicontazione. Il marito dell’amministratrice risulterebbe cointestatario di un conto corrente sul quale sarebbero confluiti versamenti in contanti non giustificati dai redditi dichiarati e beneficiario di numerose ricariche Postepay.

Nel corso delle perquisizioni i finanzieri hanno sequestrato oltre 30mila euro in contanti, cinque orologi di pregio, di cui tre in oro, e tre immobili, due a Cagliari e uno a Carbonia. Disposto inoltre il sequestro di beni e disponibilità finanziarie, anche per equivalente, fino a coprire l’importo contestato di oltre 700mila euro.