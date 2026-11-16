Cresce l’attesa per conoscere il nome del big che salirà sul palco del Largo Carlo Felice per il concertone di Capodanno a Cagliari. La macchina organizzativa entra nella fase decisiva, con un investimento complessivo che sfiora i 741mila euro e un programma che quest’anno punta ad ampliare la festa a quattro piazze, rafforzando il modello del Capodanno diffuso.

Il bando comunale prevede una base di gara di 410mila euro, al netto dell’Iva, mentre il quadro economico complessivo, comprensivo di opzioni e ulteriori oneri, arriva a 740.779,99 euro. Il concerto principale inizierà alle 22 nel Largo Carlo Felice, dove è richiesto un artista di rilievo nazionale o internazionale, con importanti esperienze di pubblico negli ultimi cinque anni. A condurre la serata sarà un presentatore. Separata dalla gara, invece, la scelta del dj che animerà il palco dopo la mezzanotte: sarà il Comune a individuare e contrattualizzare direttamente l’artista, con un accordo distinto rispetto a quello per l’organizzazione del concerto.

Cinque i concorrenti ammessi alla procedura: Eventi3, Fite Group, Vox Day, La Via del Collegio e Davide Siddi. Sarà la commissione a valutare le proposte artistiche, con un punteggio specifico riservato al nome del protagonista della serata. Per ora, i nomi circolati restano soltanto ipotesi legate ai profili e alle produzioni delle società in gara: tra gli artisti che potrebbero rientrare nelle possibili scelte, considerando anche le agenzie che si contendono l’aggiudicazione, ci sono Noemi, Nek, The Kolors, Piero Pelù, Max Gazzè, Arisa, Alex Britti, Rocco Hunt ed Ermal Meta.

Rispetto alla scorsa edizione, le location passano da tre a quattro: oltre al Largo Carlo Felice, confermato come sede del concerto principale, spazio al Bastione di Santa Croce con le cover dei grandi successi degli anni Settanta, Ottanta e Novanta, a piazza Garibaldi con musica elettronica e live set e a piazza San Cosimo, o in alternativa al Bastione Saint Remy, con artisti e produzioni della scena musicale sarda.

Un’offerta articolata che punta a coinvolgere pubblici diversi e animare il centro cittadino per tutta la notte di San Silvestro.